Une grève va perturber les cantines et les services périscolaires de Lyon ce vendredi

Les cantines et les services périscolaires de Lyon seront perturbés par une grève ce vendredi. Une trentaine d’écoles seront touchées par ce mouvement social.

Les restaurants scolaires de 25 écoles seront fermés tandis que 10 établissements assureront l’accueil du midi sous forme de pique-nique froid fourni par les parents.

A noter que les garderies du matin ne seront pas ouvertes dans 2 écoles lyonnaises. Les accueils périscolaires "Après la classe" ne seront pas accessibles dans 18 établissements, ceux de "Fin d’après-midi" n’accueilleront pas les élèves dans 15 écoles.

La liste des écoles touchées par la grève :

1er arrondissement :

-Robert Doisneau élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

-Tables claudiennes maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents - Accueils non perturbés

-Tables claudiennes élémentaire : Restaurant fermé - Accueils non perturbés

2e arrondissement :

- Jean Gilibert maternelle : Restaurant fermé - Accueil "Après la classe" fermé

- Germaine Tillon maternelle : Restaurant fermé - Accueil "Après la classe" fermé

- Germaine Tillon élémentaire : Restaurant fermé - Accueil "Après la classe" fermé

3e arrondissement :

- Meynis maternelle : Restaurant fermé - Tous les accueils du matin et du soir fermés

- Meynis élémentaire : Restaurant ouvert - Tous les accueils du matin et du soir fermés

- Jules Verne maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

- Jules Verne élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

4e arrondissement :

- Commandant Arnaud maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

- Commandant Arnaud élémentaire : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

- Joseph Cornier maternelle : Restaurant fermé

- Joseph Cornier élémentaire : Restaurant fermé

- Les Entrepôts maternelle : Restaurant fermé

- Les Entrepôts élémentaire : Restaurant fermé

- Georges Lapierre maternelle : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

- Georges Lapierre élémentaire : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

5e arrondissement :

- Ferdinand Buisson maternelle : Restaurant fermé

- Ferdinand Buisson élémentaire : Restaurant fermé

6e arrondissement :

- Michel de Montaigne /Jules Ferry maternelle : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

- Michel de Montaigne / Jules Ferry élémentaire : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

7e arrondissement :

- François Cavenne maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

- François Cavenne élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

- Françoise Héritier élémentaire : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

8e arrondissement :

- Philibert Delorme maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

- Philibert Delorme élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents -Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

- Alain Fournier maternelle : Pique-nique froid fourni par les parents

- Alain Fournier élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

- Louis et Auguste Lumière maternelle : Restaurant fermé - Accueil "Après la classe" fermé

- Louis et Auguste Lumière élémentaire : Restaurant fermé - Accueil "Après la classe fermé

- Jean Macé élémentaire : Pique-nique froid fourni par les parents

- Simone Veil maternelle : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

- Simone Veil élémentaire : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés

9e arrondissement :

- Chapeau rouge élémentaire : Restaurant fermé - Accueils "Après la classe" et "Fin d'après-midi" fermés