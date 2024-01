Le label “Assiettes Vertes“ dans les cantines scolaires de Lyon

Remis par l’association à but non-lucratif, Assiette Végétale, le label “Assiettes Vertes“ récompense les démarches volontaires mises en place dans l’alimentation durable et végétale.

Créé en 2021, ce label gratuit atteste qu’un service de restauration collective montre l’exemple d’une alimentation durable en mettant des aliments d’origine végétale au cœur de son menu. Il existe deux niveaux de ce label en fonction de l’engagement et de l’avancée de la démarche. La Ville de Lyon a reçu le label de niveau 2.

Depuis la rentrée scolaire de 2022, la municipalité écologiste a œuvré pour mettre en place des menus végétaux dans les cantines. Le but de cette démarche est de rendre accessible une alimentation de qualité, en maintenant une tarification avantageuse pour tous. Dans le cadre du renouvèlement du marché de la restauration scolaire, une alternative végétarienne est proposée quotidiennement et répond à une demande croissante de la part des parents et des enfants. Ce sont près de 300 repas qui sont servis chaque jour dans cette cantine et plus de 26 000 à l’échelle de l’ensemble des écoles publiques de Lyon. Ces chiffres font que la Ville de Lyon est la plus grande collectivité labélisée.

Un modèle d’inspiration

L’idéal pour l’association serait de diffuser cette initiative partout en France en inspirant d’autres villes. Cyril Ernst, directeur d'Assiettes Végétales explique, “nous voulons banaliser les plats végétaux, ce sont des plats aussi bons que les autres“. Le maire du 8ème arrondissement Olivier Berzane s’est rendu sur place. Gautier Chapuis, adjoint au maire délégué à la condition animale et à l’alimentation, était aussi présent, tout comme Stéphanie Léger, adjointe au maire déléguée à l’éducation. Tous deux expliquent : “nous recherchons du bio et du local que l’on met dans les assiettes“. D’après le directeur du label, la démarche entre dans la lutte du changement climatique, “on est dans la nécessité politique et morale de faire quelque chose […] ne pas végétaliser les assiettes c’est être sûr de ne pas aller vers la transition écologique“. Il considère que c’est “un outil de transformation“ pour l’accélération de cette transition. Il souhaite que les députés constatent que cela fonctionne, “ on veut montrer ce que pourrait être les 1,1 milliards de repas que sont la restauration scolaire de France“.

“93,5% des enfants satisfaits“



A travers cette initiative, il y a un accompagnement des élèves et du personnel de la restauration scolaire. Les élèves de l’école Fournier ont un rôle à jouer crucial puisqu’ils aident à élaborer et évaluer les nouveaux plats. Ils goûtent plusieurs fois par an des nouveautés et leur attribuent des notes. 93,5% des enfants, en décembre dernier, étaient satisfaits. Ce qui est la “meilleure récompense“ selon Gautier Chapuis. La municipalité insiste sur la prise en compte dominante des avis des enfants. Aymen élève de CM2, fait part de son ressenti : “c’est mieux parce que je mange équilibré et manger plus de légumes c’est bien pour avoir plus d’énergie“. Yasmine et Narifayi, en CM2 également, expliquent : “c’est bien car tout le monde peut manger et on aime tout“.



La sensibilisation et l’action



La municipalité confirme soutenir des projets pour sensibiliser les enfants. Par exemple pour voir l’évolution des aliments du champs à l’assiette. “Nous avons un discours continuel avec agriculteurs de nos territoires […] on a notre rôle à jouer avec le monde agricole, pour faire en sorte que leurs produits se retrouvent dans les assiettes lyonnaises“, explique Gautier Chapuis. Cela permet le développement d’un marché économique pour ces producteurs et des débouchés en termes de marché public. Grâce à ce bassin de production rapproché, le producteur de fromage, qui fournit le groupe scolaire Alain Fournier, a annoncé que sans cela il aurait dû arrêter son activité. Gautier Chapuis rebondit aussi sur le fait qu’il y a une meilleure connaissance de la pollution, puisque la viande est à l’origine de 40% des émissions alimentaires de GES. La mise en place des menus végétariens permet ainsi de réduire de 4 fois les GES par rapport à un repas à base de viande de bœuf. Il y a aussi une meilleure considération du bien-être animal.

E.M