Lyon dit adieu au cordon bleu dans les cantines scolaires

C’est au cours d’une rencontre avec des journalistes en marge du conseil municipal de ce jeudi que Gautier Chapuis, conseiller délégué à l’Alimentation locale et à la Sécurité alimentaire nommé par le maire Grégory Doucet, l'a confirmée.

"Le cordon bleu est un peu le fer de lance des produits alimentaires ultra transformés, et à ce titre il n’a plus de raison d’être dans les menus des élèves lyonnais", a asséné le jeune élu.

Dès septembre 2022, et quel que soit le délégataire que la mairie de Lyon aura choisi pour faire tourner sa gigantesque cuisine centrale qui livre 26 000 repas par jour pour assurer la restauration scolaire des petits Lyonnais, ces derniers n’auront plus jamais de cordon bleu au menu.

Il est probable que Davy Tissot, enfant des Minguettes et lauréat lundi du Bocuse d’Or au Sirha, et que Gautier Chapuis a rencontré juste après sa victoire, soutiendra cette décision culinaire tant le cordon bleu industriel est peu appétissant et apprécié.

@lemediapol