Hausse du bio mais pas du tarif des cantines à Lyon : "un geste fort de justice sociale" pour Gautier Chapuis

Avant les vacances, il a été décidé de confier à Gautier Chapuis et à Philomène Récamier la co-présidence du groupe écologiste de la Ville de Lyon. Un renouvellement deux ans après l'accession au pouvoir qui doit permettre d'aller "de l'avant et montrer ce que l'on fait sur la ville pour la transformer".

Gautier Chapuis veut ainsi "montrer à voir tous les changements bénéfiques des politiques écologiques".

Conseiller délégué à l'Alimentation, l'élu écologiste annonce la mise en place pour cette rentrée scolaire d'un nouveau projet éducatif mais surtout du nouveau cahier des charges des cantines scolaires "avec plus de bio, plus de local dans les assiettes". Un pourcentage de 50% de bio est instauré dès jeudi à Lyon.

Mais avec l'inflation, est-ce vraiment le bon moment de viser l'excellence dans les assiettes ? "C'est toujours le bon moment de faire mieux manger les enfants et d'avoir une démarche plus vertueuse pour la planète", rétorque Gautier Chapuis.

Les équipes de Grégory Doucet font le pari de ne pas augmenter le tarif de la cantine cette année. "On va prendre en charge l'augmentation, c'est un geste fort de justice sociale", poursuit Gautier Chapuis, qui évoque une hausse d'investissement de 4 millions d'euros "car on va chercher des produits de meilleure qualité et on investit sur la cuisine centrale".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Nouveau souffle pour la majorité écologiste ?

00:51 Rentrée de la maturité ?

02:22 Cantines scolaires

07:20 Concertations

08:49 La fin de "l'abondance"

10:11 Fin de la NUPES ?