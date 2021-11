Gautier Chapuis : "Faire rentrer la campagne dans les esprits des Lyonnais"

Ce jeudi, lors du conseil municipal de Lyon, 1,2 million d'euros a été attribué au plan "Ville comestible". Qui constitera à planter des potagers et des arbres fruitiers en ville. "On a besoin de refaire du lien entre nos villes et nos campagnes", indique Gautier Chapuis.

A la COP26 de Glasgow, l'élu a pu discuter avec des homologues brésiliens : "A Sao Paulo, un tiers du territoire municipal est agricole. A Lyon, ce sont 6 hectares seulement". Pour lui, il est primordial de "faire rentrer la campagne dans les esprits des Lyonnais" et promet "un verger par arrondissement chaque année".

"L'autonomie alimentaire est impossible, concède-t-il. Mais le but est que les habitants s'emparent des vergers et des récoltes".

Gautier Chapuis suit aussi de près le cas des cantines scolaires. C'est lui qui avait annoncé le retrait des cordons bleus. Il pilote actuellement la future nouvelle délégation qui entrera en vigueur à la rentrée de septembre 2022. Le nouveau prestataire sera connu d'ici les prochaines semaines. Et il devra mettre en oeuvre "un cahier des charges très ambitieux avec objectif de 100% bio et 50% local à la fin du mandat".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.