Fin du cordon bleu dans les cantines de Lyon : des critiques s’élèvent

L’argument paraissait implacable : en finir avec les produits "ultra-transformés" servis aux enfants lyonnais. Il est vrai que le cordon bleu industriel (panure, jambon, fromage) coche toutes les cases à éviter selon les nutritionnistes.

Pourtant, la mesure ne fait pas l’unanimité. Sur Twitter, alors que notre information est relayée par des médias nationaux, des élus s’en prennent à Grégory Doucet et sa majorité écologiste. A l’instar d’Eric Ciotti, député et candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle 2022. "Que ces maires idéologues d'extrême gauche laissent nos enfants tranquilles ! Derrière des motifs fallacieux, cette mesure est idéologique : on interdit de la viande dans les cantines. Nos enfants ne sont pas vos cobayes !", s'emporte l'élu LR.

Eric Ciotti avait déjà fustigé la décision temporaire de la Ville de Lyon de retirer la viande des repas pour répondre aux exigences du gouvernement face à la crise sanitaire, notamment dans les gains de temps lors de la préparation et du service.

Bruno Bonnell, député LREM du Rhône, goûte également peu le retrait du cordon bleu des cantines lyonnaises : "La même semaine à Lyon, on gagne un Bocuse d'or et on perd un cordon bleu... allez comprendre ?"

Au-delà du jeu de mot, difficile de cerner ce que le parlementaire villeurbannais reproche aux écologistes.

Le journaliste des Grandes Gueules, Olivier Truchot, y voit une "mesure anti-Macron". Un clin d'oeil à cette scène filmée où le Président de la République réclame un cordon bleu au self. Et où on lui rétorque que c'est un plat réservé au menu enfant.