Lyon : menu unique sans viande dans les cantines scolaires dès lundi, la droite dénonce une idéologie imposée

Ils estiment avoir découvert à travers un e-mail de l'adjointe au maire chargée de l'Education, Stéphanie Léger, que les cantines scolaires serviront à compter de lundi des "menus uniques sans viande pour pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas".

Grégory Doucet nous avait effectivement annoncé en novembre 2019, alors qu'il était encore candidat à la mairie, qu'il souhaitait "réduire la consommation carnée et habituer, éduquer tous les consommateurs à des repas végétariens de qualité, qui donnent envie". Mais pas forcer du jour au lendemain les écoliers à dire adieu à la viande.

"Dans la capitale de la gastronomie, en pleine pandémie, et en avançant de manière masquée derrière des critères techniques de préparation de repas et de fluidité de service, Grégory Doucet et Stéphanie Léger imposent avant tout leur idéologie aux enfants lyonnais", s'énerve le sénateur LR Etienne Blanc, président du groupe d'opposition.

"En réalité, l’équipe de Grégory Doucet se saisit du protocole sanitaire comme d’une opportunité pour d’accélérer ce qu’ils avaient prévu dans leur programme de campagne. (...) Pour les familles modestes, la cantine est souvent le seul lieu où les enfants peuvent manger de la viande dans la semaine", poursuit Béatrice de Montille, élue du 3e arrondissement, dans le communiqué.

Comme souvent, les écologistes donnent le bâton pour se faire battre par l'opposition. Outre la mesure qui ne trouve idéologiquement pas grâce aux yeux de la droite, l'absence de concertation, de vote et d'informations à destination des premiers concernés sont autant de munitions pour la droite lyonnaise.

La Ville de Lyon nous a confirmé que le protocole recommandé par l'Education nationale de fluidifier les services sera appliqué temporairement, a priori jusqu'aux vacances de Pâques. Un menu unique va être proposé aux enfants, de l'entrée jusqu'au dessert. En revanche, pour le plat, d'autres protéines comme des œufs et du poisson pourront être proposées pour remplacer la viande. Il s'agit selon la mairie de la seule manière de préserver le service des repas à la cantine, et que ce n'est pas l'application d'une idéologie.

La Ville met également en avant le fait que ce menu unique sans viande permettra au plus grand nombre d’enfants de manger à la cantine, peu importe les régimes alimentaires de chacun. De plus, elle rappelle aussi que sous l’ancien exécutif, la mairie avait déjà eu recours à ce menu unique entre mai et juillet après le premier confinement.