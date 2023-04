Lyon : des menus innovants dans les cantines scolaires

L’heure était à la dégustation ce vendredi midi, dans la cantine de l’école Joannes Masset, dans le 9e arrondissement de Lyon. La Ville de Lyon et le restaurateur Elior organisaient une initiative visant à innover les menus proposés aux jeunes écoliers, en coopération avec six Accueils de Loisirs associés à l’Ecole (ALAE). Au programme, 30 enfants de trois groupes scolaires différents, âgés de 6 à 8 ans ont dégusté puis évalué les nouvelles recettes proposées par Elior.

Et tout le monde a bien mangé. Au menu, une entrée avec du houmous, deux plats chauds avec un égrené de tomates et un colombo de poisson accompagnés de sa garniture de carottes épicées, et en dessert un cake épeautre à la poire ou au caramel. La composition des menus résulte d’une longue réflexion du géant de l’agroalimentaire, en coopération avec plusieurs chefs restaurateurs de la région lyonnaise. La priorité, encourager l’usage d’aliments locaux et qualitatifs, avec notamment la proposition de soupes bio, de fromages labellisés et de desserts uniquement produits à la centrale Elior de Rillieux-la-Pape.

Les écoliers ont ensuite dû évaluer les différents plats selon plusieurs critères : aspect, odeur, goût… Certains ont même pu se muer en critiques de cuisine en adressant leurs reproches au chef !

Mais ils n’ont pas été les seuls à les déguster. Grégory Doucet, maire de Lyon, Stéphanie Léger, adjointe au maire à l’Education et Anne Braibant, maire du 9e étaient également à table pour porter l’initiative.

Les menus ont prévu d’être dans un second temps inscrits à l’ensemble des cantines scolaires fournies par Elior France. La restauration des écoles lyonnaises par Elior représente un coût total de 40 millions d’euros, sur une durée de 4 ans. A cela s’ajoute un objectif alliant cuisine locale et bio. Cette année, les assiettes des cantines sont à 50% bio et 30% local. La ville de Lyon vise la barre des 75% de produits certifiés bio dans les cantines de Lyon, d’ici 2026.

"On a à cœur de changer le contenu des assiettes. Ce levier de la commande publique sert aussi à restructurer des filières locales, en facilitant l’inscription des producteurs dans une agriculture biologique, pour que ce soit bon dans l’assiette et bon pour la planète" étayait Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon à l’Alimentation.

La Ville de Lyon et son prestataire continuent de promouvoir le local, puis le bio dans un second temps. Au-delà de manger plus responsable, la condition des producteurs est également au centre des préoccupations.

T.J.