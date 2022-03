Grève dans la fonction publique : des perturbations ce jeudi dans plusieurs écoles et cantines de Lyon

Les agents de la fonction publique sont en grève ce jeudi afin de demander notamment l’augmentation du point d’indice et des effectifs. Ce mouvement aura des conséquences dans les établissements scolaires de Lyon où certains verront les cantines ou l’accueil du soir perturbés.

Voici la liste des écoles touchées par la grève ce jeudi :

Dans le 2e arrondissement :

-Alphonse de Lamartine maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Alphonse de Lamartine élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé



Dans le 3e arrondissement :

-Nicolas de Condorcet maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Nicolas de Condorcet élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Anatole France maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Meynis élémentaire : accueil restaurant avec un pique-nique - Accueil non perturbé

-Jules Verne maternelle : accueil restaurant avec un pique-nique - Accueil non perturbé

Dans le 4e arrondissement :

-Georges Lapierre élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé

Dans le 7e arrondissement :

-Claudius Berthelier élémentaire : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil non perturbé

-Jean-Marie Chavant maternelle : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil non perturbé

-Jean-Pierre Veyet maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Jean-Pierre Veyet élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé

Dans le 8e arrondissement :

-Maryse Bastié maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Marie Bordas élémentaire : restaurant fermé - Accueil du soir fermé

-Combe Blanche maternelle : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil du soir fermé

-Philibert Delorme maternelle : restaurant fermé - Accueil du soir fermé

-Philibert Delorme élémentaire : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil du soir perturbé

-Alain Fournier maternelle : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil non perturbé

-Alain Fournier élémentaire : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil non perturbé

-Jean Mermoz élémentaire : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil non perturbé

Dans le 9e arrondissement :

-Les Bleuets maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Les Bleuets élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Chevalier Bayard maternelle : restaurant accueil avec un pique-nique - Accueil non perturbé

-Les Dahlias maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Les Dahlias élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Antonin Laborde maternelle : restaurant fermé - Accueil non perturbé

-Antonin Laborde élémentaire : restaurant fermé - Accueil non perturbé