Grève des pharmaciens : 95% des officines fermées ce jeudi à Lyon et dans le Rhône ?

Il sera très certainement difficile de trouver une pharmacie ouverte ce jeudi. En cause : une grève à l’appel de plusieurs syndicats de la profession.

"Les pharmaciens d’officine sont en colère et comptent bien le faire savoir ! Subissant de plein fouet la hausse de leurs charges depuis près de trois ans, et constatant que les négociations conventionnelles avec l’Assurance maladie pour revaloriser leurs honoraires et les nouvelles missions que les pouvoirs publics leur ont confiées en matière de prévention, de dépistage et de vaccination, n’aboutissent pas, ils ont pris la décision de fermer leurs officines sur tout le territoire et de manifester le 30 mai prochain", peut-on lire dans un communiqué commun.

Les syndicats souhaitent notamment "alerter les patients sur le risque de déserts pharmaceutiques" et "faire part du mécontentement généralisé de ces professionnels de santé sur les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis près de trois ans". Les pénuries de médicaments sont également mises en cause lors de ce mouvement qui s’annonce important et qui devrait entraîner ce jeudi la fermeture de près de 95% des pharmacies françaises.

A Lyon, une manifestation est prévue ce jeudi. Elle partira à 9h30 de la place d’Arsonval à Grange-Blanche.