"Allô Elysée, Allô Elysée !" les pharmaciens en grève à Lyon espèrent être entendus

L’appel à la grève lancée par deux fédérations représentatives de la profession, l’USPO (Union des syndicats de pharmaciens d’officine) et la FSPF (Fédération des pharmaciens d’officines) a retenti jusqu’à Lyon. Ils étaient environ 200 à s’être réunis pour réclamer la revalorisation du métier. Un ras-le-bol général se fait ressentir au sein de ce corps de métier.

"Tous ces actes conduisent à la mise en danger de la santé de nos patients que l’on ne peut plus soigner. Nous demandons au pouvoir public de consacrer les moyens indispensables à la résolution des difficultés de la pharmacie d’officine et du système de santé", scande une pharmacienne au micro.

La jeune femme vêtue d’une blouse blanche appelle un à un les dirigeants politiques à agir. À l’évocation d’Emmanuel Macron ou encore de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, une huée générale est entreprise par le rassemblement.

Des pénuries de médicaments interminables

En ligne de mire des pharmaciens, la pénurie de médicaments qui handicape fortement le bon fonctionnement de chaque officine. "Je passe des matinées à chercher des médicaments auprès des fournisseurs et des laboratoires", se désole Sophie, employée d’une pharmacie lyonnaise. Une pénurie en partie due à l’arrêt de commercialisation de certains médicaments en France.

Joséphine, pharmacienne à Meyzieu explique plus en détails : "La France est le pays d’Europe où les médicaments sont les moins chers. Récemment, Sanofi avait lancé un vaccin antigrippal réservé aux plus âgés. La commercialisation a été arrêtée en France à cause des tarifs trop faibles". Ce dernier était vendu environ 37 euros en Allemagne contre 26 euros en France.

"En France, les laboratoires font moins de marge donc au final, ils fournissent d’abord tous les autres pays d’Europe puis nous", complète la pharmacienne. Dans l’Hexagone, plus de 5000 médicaments font l’objet de pénurie.

Un avenir pour le secteur ?

Le constat est affligeant, en 2023 plus de 3000 pharmacies ont fermé leurs portes en France. En cause, un manque cruel de préparateurs et de pharmaciens. Pourtant au sein du cortège se trouvent quelques étudiants en pharmacie comme Coraline présente par amour pour son futur métier. "J’espère que nos études seront mieux rémunérées pendant les stages. En 6ème année pour un 35h on gagne 500 euros par mois pendant 6 mois", affirme l’étudiante. Malgré tout, Coraline espère un jour être à la tête de sa propre officine.

Outres les étudiants, les pharmaciens luttent aussi pour une meilleure rémunération. "Nous n’avons que 79 euros brut de différence entre un SMIC et le salaire d’un préparateur débutant", déclare un pharmacien muni d’un mégaphone.

De plus, les pharmacies voient leurs missions se multiplier. Par exemple, depuis le mois de septembre les officines sont en capacité de faire des vaccins. "Un médecin sera payé 25 euros. Un pharmacien ne recevra que 7,90 euros", précise la pharmacienne de Meyzieu. Des tâches supplémentaires qui ne déplaisent pas à certains pharmaciens ravis de voir leur activité se diversifier. Le point noir réside dans le manque de rémunération et d’espace.

"Quand on est en ville, on n’a pas forcément les locaux prévus pour accueillir autant de services" ; "puis il faut prévoir que pendant 15 minutes, la pharmacie comptera un comptoir en moins", se répondent tour à tour Julie, Alexandra et Audrey, toutes trois propriétaires de leurs officines dans la région lyonnaise.

Si les discours ne fonctionnent pas, c’est en chanson que les pharmaciens espèrent faire entendre leur voix. Prospectus à la main, c’est une version réécrite des Champs Élysées de Joe Dassin qui est entonnée par la foule. Parmi les paroles, l’oreille est marquée par ce couplet : "Pas de croix verte, rideau baissé. Il n’y a pas de repreneurs, ta pharma est fermée. Allo Élysée. Allo Élysée".