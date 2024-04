Réforme du choc des savoirs : près de 10% des enseignants en grève ce mardi dans l’Académie de Lyon

Selon les chiffres publiés par l’Académie de Lyon, 9,2% des enseignants ont répondu à l’appel des syndicats, qui entendaient dénoncer la réforme du choc des savoirs destinée à créer des groupes de niveaux en mathématiques et en français pour les classes de 6e et de 5e à la rentrée prochaine.

C’est dans le secondaire que la grève a été particulièrement suivie. "Pour le second degré, la participation générale dans les collèges est estimée à 12,42%, dans les lycées d’enseignement général et technologique à 3,17% et dans les lycées professionnels à 2,69%", a précisé le rectorat.