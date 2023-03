Intoxication au plomb à Arnas : la préfecture fait le point sur la campagne de dépistage du saturnisme

Il y a deux mois, la préfecture du Rhône a lancé une campagne de dépistage du saturnisme aux abords de l'ancienne fonderie de plomb Metaleurop d’Arnas puisqu’une enquête publiée par nos confrères du Progrès en octobre 2022. D’après les services de l’Etat, un prélèvement effectué suite à cette polémique affichait une concentration supérieure à 300 mg par kilogramme de sol, d’où la décision de tester environ 2000 enfants de moins de 18 ans et femmes enceintes, résidants dans la zone concernée.

Des dépistages pris en charge à 100% par l’Assurance maladie qui ont livré leurs premiers résultats, dévoilés ce mardi soir. Au total, 223 prélèvements ont été réalisés sur 7 femmes enceintes, 24 enfants de 0 à 2 ans, 59 enfants de 3 à 6 ans et 133 enfants de 7 à 17 ans. Fort heureusement, aucune plombémie n’a été détectée à plus de 50 µg/L, seuil de définition du saturnisme chez l’enfant et la femme enceinte. Selon la préfecture, "une seule analyse dépasse 25 µg/L et est égale à 26 µg/L".

Les bons envoyés aux familles pour aller se faire tester sont valables jusqu’au 31 juillet 2023, "grâce à la contribution de la Caisse primaire d’assurance maladie et de la Mutualité sociale agricole du Rhône" d’après les autorités. D’autres bilans devraient ainsi être publiés ces prochaines semaines.