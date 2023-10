Pollution au plomb à Arnas : 439 personnes dépistées, aucun cas de saturnisme détecté

Cette ancienne fonderie de plomb, située à Arnas, a généré une pollution des sols. De quoi inquiéter la population locale, même si aucun cas de saturnisme n’a été déclaré à l’Agence régionale de santé ces 10 dernières années.

Une campagne de dépistage a été menée depuis fin 2022 auprès des aux enfants et des femmes enceintes, résidant sur un large secteur autour du site. Un quart de la population ciblée a répondu à la proposition de dépistage. Parmi les 439 personnes dépistées entre janvier et fin juillet 2023, ont été recensés 55 enfants d’un âge inférieur ou égal à 2 ans, 101 enfants âgés de 3 à 6 ans, 271 enfants âgés de 7 à 18 ans et 12 femmes enceintes. Aucun cas de saturnisme n’a été détecté. Près de 65 % des personnes dépistées présentent un taux inférieur à 10 microgrammes par litre de sang, près de 34 % un taux compris entre 10 et 24 microgrammes par litre et près de 1 % présentaient un taux compris entre 25 et 49 microgrammes par litre.

On notera diminution de l’imprégnation des populations en plomb au cours des campagnes de dépistage successives sur le secteur. "Alors que la majorité des personnes dépistées en 1999 présentaient des plombémies compris entre 25 et 49 microgrammes par litre, en 2023, seulement 1,4 % des personnes dépistées présentent un tel taux. On peut souligner que ce taux demeure inférieur au taux moyen national issu d’une étude réalisée entre 2016 et 2019 et qui fixait à 2,9 % la proportion de personnes, en population générale, présentant un taux entre 25 et 49 microgrammes par litre", précise la Préfecture du Rhône.