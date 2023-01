Intoxication au plomb à Arnas : les habitants invités à se faire tester

La pollution au plomb est toujours en cours sur le Rhône, malgré la fermeture de cette fonderie de plomb en 2001 à Arnas. Au total, 20 nouveaux prélèvements ont été menés sur demande de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. D’après la préfecture du Rhône, un des prélèvements effectués affiche une concentration supérieure à 300 mg par kilogramme de sol.

Pour 9 cas, les prélèvements révèlent des valeurs inférieures au seuil de vigilance du Haut Conseil de la Santé Publique (100 mg/kg de sol), et 10 prélèvements affichent des valeurs supérieures au seuil de vigilance, tout en restant sous la barre des 300 mg/kg de sol.

Dépistages pris en charge par l’Assurance maladie

Pour le cas supérieur à 300 mg par kilogramme de sol, la préfecture lance une campagne de dépistage du saturnisme. "Les familles résidant sur la zone définie et couverte par les régimes général et agricole de l’Assurance maladie, recevront fin janvier un courrier d’information, accompagné d’un bon de dépistage".

2000 enfants et adolescents de moins de 18 ans et femmes enceintes, résidant dans la zone concernée, sont concernés par cette opération. Ces dépistages seront pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Les bons seront valables jusqu’au 31 juillet 2023 et permettront aux familles de se rendre dans le laboratoire d’analyse de leur choix ou de faire appel à un infirmier pour réaliser la prise de sang.