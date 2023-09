Près de Lyon : le système d’alerte des populations bientôt testé

Comme chaque année, la préfecture du Rhône organise des exercices pour "garantir la sécurité des sites sensibles". C’est ainsi que ce jeudi matin, un exercice de sécurité civile sera mené sur le site industriel "Stockmeier" qui se trouve à Arnas.

C’est justement à cette occasion que la préfecture du Rhône va tester un nouveau système d’alerte et d’information "par diffusion cellulaire qui sera testé auprès des populations se trouvant sur le territoire des communes de Villefranche-sur-Saône et Arnas", indique l’institution dans un communiqué. L’objectif de ce nouveau moyen d’alerte est simple : prévenir en temps réel toute personne possédant un téléphone portable qu’elle se trouve dans une zone potentiellement dangereuse et de lui donner les bons comportements à adopter.

Mais attention, la préfecture précise bien qu’il s’agit d’un test et que les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique "n’auront aucune action à entreprendre ou comportement particulier de mise à l’abri à adopter".