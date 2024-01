Ce week-end, c'est le retour des conscrits de Villefranche-sur-Saône !

Depuis 1850, le dernier dimanche de janvier est signe du retour des hauts de forme enrubannés et des smokings dans les rues du Beaujolais. Vous l'aurez compris, voici revenu le temps des Conscrits !

Mais pour les profanes et non-initiés à cette tradition quasi-pluriséculaire, faisons dans un premier temps un point sur l'origine de la manifestation : au siècle dernier, la loi de Conscription voyait à chaque nouvelle année se dérouler un funeste tirage au sort. Imposé aux jeunes hommes de 20 ans, celui-ci leur indiquait si oui -ou non- ils passeraient leurs prochaines années dans les rangs de l'armée.

Ainsi, avant de voir leur vie prendre un tournant (des moins souhaitables), ceux-ci passaient une soirée frivole, et faisaient la fête jusqu'au petit matin : sous le Second Empire (vers 1870), deux jeunes effrontés se présentèrent devant les autorités encore grimés de leurs apparats de soirée (leur version du lendemain de soirée arrosée). Ainsi vêtus de costumes noirs et de gibus (hauts de forme), ils instaurèrent ainsi une tradition devenue pérenne : l'année suivante, leurs successeurs firent de même, et ainsi de suite jusque 20 ans plus tard, lorsqu'un Caladois voulu fêter l'anniversaire de son tirage au sort.

Malgré la suspension du tirage au sort en 1905 et l'abolition du service militaire en 1998, la tradition prospéra : encore aujourd'hui, la fête des Conscrits de Villefranche-sur-Saône est une institution, durant laquelle il est normal de croiser des dizaines de joyeux lurons accoutrés de smoking noirs, écharpes et gants blancs, hauts de forme et bouquets de mimosa déambulant dans les rues de la capitale Beaujolaise.

Les festivités, très codifiées, s'étalent ainsi sur une dizaine de jours : l'avant-dernier dimanche de janvier (soit dimanche dernier) a eu lieu la cérémonie de remise des drapeaux et leur bénédiction, ainsi que la grand-messe, et le dernier dimanche de janvier (soit ce dimanche 28 janvier, si vous suivez) la population aura le plaisir de se réveiller au son des trompettes, avant d'assister à la Vague.

Le défilé de la Vague, c'est l'évènement-phare des Conscrits : de toutes décennies, ces derniers ont déambulé sur la rue Nationale, et bras-dessus bras-dessous ils cheminent par rangées de gauche à droite, afin de créer l'illusion d'une vague. Le tout, en chantant, dansant, riant, au son de la fanfare, réunissant des centaines de conscrits dans la rue.

Et pour finir en beauté, le dimanche midi a lieu le "banquet des classes", et le soir le feu de joie. Le lundi et le mardi midi, des "retintons", soit des repas, ont lieu pour prolonger les festivités après ce week-end agité.

Vous pourrez retrouver le programme exhaustif des festivités sur le site internet des Conscrits de Villefranche-sur-Saône.