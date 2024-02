Près de Lyon : la fête des conscrits dégénère, un jeune blessé par une fusée d'artifice

Surtout si l'ivresse entre en jeu.

Ce dimanche, une fête des conscrits à Anse au nord de Lyon a dégénéré lorsque deux jeunes ont allumé une fusée d'artifice, malgré l'interdiction prononcée par la mairie et l'interclasse. L'un d'eux, âgé de 20 ans, ne s'est pas écarté et est resté au-dessus lorsque l'engin a décollé et l'a percuté en plein visage.

Sérieusement brûlée, la victime a été hospitalisée à Lyon. Si ses jours ne sont pas en danger, elle pourrait perdre un oeil.

La gendarmerie est chargée de l'enquête ouverte pour blessure involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. L'autre jeune qui a allumé la fusée a également été hospitalisé pour des brûlures superficielles, il n'a pas pu être encore interrogé.

Les militaires tentent actuellement de déterminer où la fusée d'artifice a été achetée, car ce modèle semble interdit à la vente.