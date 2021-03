Covid-19 : les conscrits de Villefranche-sur-Saône reportés en octobre

En raison de la crise sanitaire, les conscrits de Villefranche-sur-Saône ont dû, une nouvelle fois, reporter cette fête, programmée traditionnellement au 31 janvier.

"La réalité de la crise sanitaire est là et reste la préoccupation majeure, notre santé et celle de nos proches est la priorité. En novembre 2020 l’interclasse en 1 avait décidé, devant la situation sanitaire très dégradée, de reporter la date de la vague et fixer au 20 juin pour envisager d’organiser la fête des conscrits en calade. Nous avions toutefois, en parallèle de cette décision de report, aussi envisager le scénario d’une situation sanitaire toujours problématique à cette période et donc validé une autre date de report, plus tard dans l’année pour assurer, malgré tout, un planning qui permette l’organisation de la vague sur 2021", explique Aurélien Jomain dans un courrier.

La date du dimanche 3 octobre a été retenue par les organisateurs.