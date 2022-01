Lyon : les changements qui auront lieu dans les écoles dès la rentrée 2022

"Garantir la sécurité des élèves et du personnels afin d’assurer la continuité pédagogique", ce sont les dires d’Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi matin lors d’une conférence de presse. Le fonctionnaire a présenté en début de journée, tous les moyens d’enseignements et les nouveautés qui seront mis en place à la rentrée 2022, en septembre prochain dans l’académie de Lyon.

Pour les nouveautés concernant l’enseignement du premier degré, soit la maternelle et l’école primaire, l’académie disposera à la rentrée 2022 de 90 ETP (équivalent temps pleins) supplémentaires, dont 39 dans l’Ain, 20 dans la Loire et enfin 31 dans le Rhône.

D’autres changements sont à attendre : le déploiement de la généralisation du plafonnement à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 (hors éducation prioritaire), l’assurance du redoublement de toutes les classes des grandes sections, CP, CE1 en éducation prioritaire renforcée, ou encore le maintien du dédoublement actuel des classes des grandes sections, CP et CE1 en éducation prioritaire. Mais aussi "l’amélioration du régime des décharges de services des directeurs d’écoles", "l’accompagner le déploiement de l’école inclusive pour permettre une scolarisation tous les élèves", ou encore celui "des territoires ruraux afin de ne fermer aucune école rurale sans l’accord du maire", font partie de nouveaux moyens mis en œuvre par l’académie.

Pour le second degré, c’est-à-dire les collèges et lycées, ce seront également 90 ETP supplémentaires dont plus 95 en heures postes (ou moyen d'enseignement supplémentaire) et moins cinq ETP en heures supplémentaires. D'autres emplois seront créés comme 13 CPE dont deux dédiés à renforcer la mixité sociale, et 3 emplois médico-sociaux.

Parmi les nouveautés également, la création d’un neuvième collège à Villeurbanne avec une capacité d’accueil de 750 élèves qui ouvrira ses portes dès 2022.

La question concernant le manque de professeurs lié à l’augmentation de l’épidémie a également été soulevée. "Nous avons fait appel à la liste complémentaire des candidats au concours de professeurs des écoles dans le premier degré, et nous avons recruté des personnels contractuels, que nous recrutons sur une période de six mois, pour couvrir l’ensemble de l’année scolaire jusqu’à l’été", a déclaré Olivier Dugrip ce matin lors de la conférence de presse. "Nous avons également fait appel à des professeurs retraités, ceux qui ont pris leur retraite au cours des deux dernières années, et nous avons déjà des retours positifs à cette sollicitation. Au-delà même des enseignants, nous recrutons sur l’ensemble de nos métiers des personnels de vie scolaire pour assurer les remplacements dans nos collèges ou lycée".

Pour répondre aux syndicats lyonnais qui avaient manifesté leur colère jeudi dernier en demandant "plus de moyens" pour lutter contre la propagation de l’épidémie dans les écoles, là aussi des moyens ont été débloqués. La distribution de masques FFP2 sera organisée dans les jours qui viennent.

"Nous avons commencé la distribution des masques chirurgicaux à l’ensemble des personnels de l’académie, et nous distribuons plus de 51 000 boîtes de 50 masques chirurgicaux. Nous allons également doter l’ensemble des professeurs de maternelles et tous ceux qui le souhaitent de masques FFP2". Des purificateurs d’air et des "capteurs CO2" seront également distribués aux classes qui en auront le plus besoin.

"Ce sont des équipements payés par les collectivités, mais l’Etat a prévu un dispositif de cofinancement de 20 millions d’euros prévu à cet effet au niveau national. Pour l’instant, dans l’académie nous avons prévu de financer ses équipements à hauteur de 265 000 euros. Les collectivités peuvent bien évidemment encore contribuer aux équipements et solliciter de nouveau financement de la part de l’Etat" a conclu Olivier Dugrip, recteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

J.N.