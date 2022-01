“Trop c’est trop” : le corps enseignant en grève manifeste à Lyon ce jeudi

C’est à l’initiative du SNES-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré) : les enseignants des collèges et des lycées sont appelés à la grève et à manifester en face de l’Inspection Académique. Leurs dénonciations : "une crise sanitaire gérée par un protocole fantôme, et un mépris de la part du gouvernement".

Les enseignants veulent exprimer leur "ras-le-bol" pour instruire dans de meilleures conditions. Ils réclament "un plan d’urgence pour l’éducation, l’aménagement des programmes, le report des épreuves de spécialité de mars à juin, ainsi que du matériel de protection adapté pour le personnel et les élèves". Le recrutement de remplaçants est aussi une priorité pour suppléer les professeurs malades confinés.

“Les collèges et les lycées sont au bord de la rupture” d’après Rindala Younes, secrétaire académique du SNES-FSU. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : "environ 5 élèves sont absents par classe au collège et 6 au lycée". Dans certains établissements, comme au collège Jean Jaurès de Villeurbanne, "45% des élèves étaient absents et 27,59% des professeurs la semaine dernière". Et ce n’est malheureusement pas un cas isolé.

"Ça fait pourtant 20 mois qu’on demande un équipement adapté face au Covid", s’indigne Rindala Younes. A défaut d’être équipées de "Capteurs Co2", et de "masques chirurgicaux", les classes essaient d’éviter la propagation du Covid-19 en ouvrant les fenêtres…lorsque c’est possible.

Mais la préoccupation majeure des enseignants reste le bon déroulé des épreuves de spécialité prévues en mars. "Les classes se vident puis se remplissent puis se vident à nouveau, au gré de découverte des cas de Covid". Les plus gros coefficients du Bac sont attribués aux matières de spécialité : ces épreuves sont les plus décisives.

Le ministère de l’Éducation nationale est également pointé du doigt. Rindala Younes et l’ensemble du SNES-FSU dénoncent le "mépris" de Jean-Michel Blanquer envers les professeurs malades, qu’il qualifie "d’absentéistes". La communication catastrophique du protocole est aussi mise sur la table : "Il est devenu monnaie courante que les enseignants apprennent les nouvelles règles sanitaires par des journaux payants, la veille pour le lendemain", déclare la représentante lyonnaise du syndicat.

Même si, pour l’heure, on ne peut pas estimer l’envergure de cette grève nationale, les enseignants du premier degré seraient déjà nombreux. Pour assurer leur replacement, ils doivent se déclarer grévistes en amont.

N.S.