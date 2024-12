Lyon : affiches anti-Islam, un enseignant condamné pour provocation à la haine et transport non légitime d’arme

Un enseignant d'une école primaire, exerçant dans le sud-ouest lyonnais, a été reconnu coupable de provocation publique à la haine et de transport non légitime d’arme. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et 2 000 € d’amende, une peine conforme aux réquisitions du procureur remontant au mois de septembre 2024.

En mai 2024, cet homme avait été interpellé à la sortie de son école, à la suite d’une enquête portant sur des affiches hostiles à la religion musulmane, placardées dans la commune de Chaponost entre le 30 avril et le 2 mai. Identifié grâce aux images de vidéosurveillance, l’enseignant avait admis les faits lors de son audition.

Les affiches comportaient des questions polémiques comme : "L’Islam prône-t-il le terrorisme ?", et des citations partielles de versets du Coran, interprétées de manière à être provocateur. En parallèle, les enquêteurs avaient découvert plusieurs armes de catégorie D (une bombe de gaz lacrymogène, un sabre en bois d’aïkido, et une batte de baseball) dans son véhicule, que le prévenu justifiait par la crainte d’éventuelles agressions.

Suspendu de ses fonctions peu après son interpellation, il avait été réaffecté à un autre poste pour la rentrée suivante, bien qu’aucune faute professionnelle n’ait été retenue contre lui par l’Éducation nationale.