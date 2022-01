Nouvelle mobilisation des enseignants ce jeudi à Lyon

Combien seront-ils à manifester ce jeudi à 17h devant le rectorat dans le 7e arrondissement de Lyon ? La semaine dernière, plus de 2200 enseignants avaient défilé dans les rues pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires.

Si le gouvernement avait notamment promis après la mobilisation de jeudi dernier de nouvelles embauches et des masques FFP2, ces moyens ont été jugés insuffisants par les syndicats. La polémique autour des vacances à Ibiza du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, est venue accentuer cette volonté de se rassembler à nouveau dans tout le pays.

Reste à savoir si cette mobilisation de la profession sera autant suivie cette semaine. Selon les syndicats, ils étaient 75% d’enseignants en grève jeudi dernier dans les écoles maternelles et primaires ainsi que 62% dans les collèges et les lycées. Des chiffres bien supérieurs aux données du ministère de l’Education qui avait recensé 38,5% de grévistes dans le primaire et 23,7% dans le secondaire.