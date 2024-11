Un agent de la Métropole de Lyon dénonce des faits qu'il estime islamophobes : il est sanctionné

En mars dernier, Nizar Touihri avait déjà attiré l'attention des médias, notamment de LyonMag, en révélant des dysfonctionnements au sein de la Métropole de Lyon. Le fonctionnaire avait fait état de pratiques qu'il estimait illégales, soutenant ses accusations par un constat d'huissier de justice.

Ses révélations avaient mis en lumière plusieurs dérives, ce qui lui avait valu d'être perçu comme une "bête noire" par ses collègues et responsables.

"Le moindre fait et geste que je fais, boum, enquête administrative", déclare-t-il. Selon lui, ces enquêtes à répétition ne seraient qu'une manière pour la direction de lui faire payer son audace.

Nizar Touihri, agent technique à la Métropole de Lyon, été sanctionné le 4 novembre dernier, par 6 mois d'exclusion temporaire de fonctions dont 2 avec sursis (soit 4 mois ferme).

Nizar Touihri pense qu'il a uniquement été sanctionné pour avoir dénoncé ce qu’il considère être des actes islamophobes.

Cette nouvelle sanction fait suite à des faits remontant à 2013. En effet, il y a plus de 10 ans, l'agent technique explique qu’un responsable de la Métropole s'est servi d'un "listing" des employés supposés musulmans pour leur demander de ne pas souhaiter "bon ramadan" dans les mails échangés à la Métropole.

"Un jour je reçois ‘bon ramadan’, sur mon mail professionnel. Moi, je ne connais pas cette personne, je n’ai donc pas répondu. Derrière, Lise Fournot-Bogey (DRH adjointe ndlr) prend toute la liste à laquelle cette personne s’était adressée et elle nous envoie à tous un mail : 'Vous avez un devoir à neutralité etc.' Moi je réponds : ‘excusez-moi madame, je me retrouve dans un listing, mais je n’y suis pour rien, vous devriez régler ça avec la personne qui a envoyé le mail, car moi, je ne comprends pas pourquoi je suis dans cette liste'’", explique-t-il. "C’est la personne qui m’a mis un blâme qui avait fait ce listing avec tous les noms des personnes d'appartenance ou supposées appartenir à la religion musulmane, pour leur dire d’éviter de souhaiter via les mails groupés professionnels ‘bon ramadan’".

Si ce dernier comprend totalement le devoir de neutralité, il s’est alors permis d'envoyer des preuves, notamment des mails avec lesquels "la direction souhaite un Joyeux Noël chaque année sans réaction, tandis qu’un simple bon ramadan entraîne une réprobation. Je lui ai envoyé tous les mails, et depuis plus de réponse."

Nizar Touihri a ainsi dénoncé ces faits à Anne Jestin, la directrice générale des services, qu’il a informée de ce qu’il considère être un acte de discrimination.

C’est finalement en septembre 2024, après avoir relancé la question, que Nizar Touihri a reçu une convocation devant le conseil de discipline. "C’est suite à mon courrier électronique en date du 4 septembre 2024 pour demander où en était ma dénonciation concernant l’islamophobie que j’ai reçu un mois plus tard une convocation m’informant que j’étais traduit devant le conseil de discipline pour être sanctionné".

La punition repose en grande partie sur son non-respect des circuits hiérarchiques. En novembre 2023, l'agent avait envoyé un mail à plusieurs responsables, dont la directrice des ressources humaines et le directeur de cabinet, malgré les avertissements déjà reçus précédemment pour avoir outrepassé son supérieur direct. La convocation fait aussi mention de menace que Nizar Touihri aurait proféré lors d'une conversation téléphonique. Ce dernier assure qu’il n’a jamais menacé quelqu’un.

L'agent de la Métropole voit dans cette sanction une forme de répression liée à ses dénonciations. "Les motifs de la sanction sont bidons, mais il fallait bien me châtier de ma témérité". Il critique aussi la procédure disciplinaire, qu'il juge partiale. "Le magistrat du conseil de discipline tutoyait les délégués syndicaux qui étaient là pour me broyer", lance-t-il.

Pour l’heure, Nizar Touihri se retrouve privé de salaire pendant quatre mois, une situation qui alourdit encore son sentiment d’injustice.