"Mahomet est un pédophile" : des tags islamophobes découverts sur une mosquée de Lyon

On pouvait notamment lire "Mahomet est un pédophile" et une croix de Lorraine. La mention "6 ans" fait référence à un argument de l'ultra-droite sur l'âge présumé d'Aïcha, l'une des épouses du prophète Mahomet.

Le Conseil français du culte musulman "condamne fermement cet acte abject et exprime son soutien total et sa pleine solidarité aux fidèles et responsables de la mosquée. Face à là recrudescence de ces actes haineux, le CFCM appelle toutes les mosquées de France à l’extrême vigilance".

Des élus de la France insoumise comme Manuel Bompard ou le député de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard ont également condamné ces inscriptions. Ce dernier réclame "un grand plan de lutte contre l'islamophobie".

En novembre dernier déjà, un tag "l'islam est antisémite" avait été inscrit sur les murs du lieu saint de la rue Imbert Colomes dans le 1er arrondissement. A l'époque, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé l'ouverture d'une enquête.