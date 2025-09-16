Social

Grève du 18 septembre : le trafic TCL perturbé jeudi, les trams et les bus impactés

Le trafic TCL sera perturbé ce jeudi alors que plusieurs syndicats appellent à manifester partout en France.

Les lignes de métro, les funiculaires, les trambus, les bus Chrono circuleront normalement, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône.

Cependant, les manifestations "pourront impacter le réseau et provoquer des fermetures de station de métro ou des déviations, à la demande de la préfecture", précisent les TCL.

La circulation sera plus compliquée pour les tramways. Les lignes de tramway T3, T4 et T5 circuleront normalement. Les lignes T1, T2 et T6 verront leurs fréquences rallongées et la ligne T7 sera à l’arrêt.

Enfin, certains services des lignes de bus ne seront pas assurés : 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236, 237. Certaines lignes scolaires Junior Direct seront également à l’arrêt.

∁ourt~∁ir∁uit le 16/09/2025 à 21:41

Vont-ils encore pénaliser les usagers des lignes automatiques?(Comme si pour punir ?)

Service minimum le 16/09/2025 à 21:24

Même si le service sera fortement perturbé, heureusement qu'il y a un service minimum. Ca mise en place a été vraiment une bonne chose.

Écolos le 16/09/2025 à 20:21

Pas de grande différence entre jour de grève et normal chez les TCL.

Ex Précisions le 16/09/2025 à 20:21

Le Bernard va demander la réquisition des métros, en panne ;-)

RN 69 le 16/09/2025 à 20:09

Les revendications vont enfin commencer sérieusement.

LFI 69 le 16/09/2025 à 19:52

Les revendications vont enfin commencer sérieusement.

