Grève du 18 septembre : le trafic TCL perturbé jeudi, les trams et les bus impactés

Les lignes de métro, les funiculaires, les trambus, les bus Chrono circuleront normalement, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône.

Cependant, les manifestations "pourront impacter le réseau et provoquer des fermetures de station de métro ou des déviations, à la demande de la préfecture", précisent les TCL.

La circulation sera plus compliquée pour les tramways. Les lignes de tramway T3, T4 et T5 circuleront normalement. Les lignes T1, T2 et T6 verront leurs fréquences rallongées et la ligne T7 sera à l’arrêt.

Enfin, certains services des lignes de bus ne seront pas assurés : 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236, 237. Certaines lignes scolaires Junior Direct seront également à l’arrêt.