Transports à Lyon : grève des TCL le 8 septembre, les syndicats réclament 7 % d’augmentation

Un préavis de grève a été déposé par plusieurs organisations syndicales du réseau TCL, dont la CGT, la CFDT, FO et l’Unsa, pour dénoncer une revalorisation salariale jugée trop faible.

Lors des négociations annuelles obligatoires, la direction a proposé une augmentation d’1 %, loin des 7 % réclamés par les syndicats. Le mouvement social, annoncé par Ludovic Rioux (UD CGT 69) sur BFM Lyon, devrait toucher l’ensemble des transports en commun de la métropole de Lyon ainsi que les agences commerciales.

La grève, pour l’instant non reconductible, pourrait néanmoins être suivie d’autres actions si les discussions n’évoluent pas, préviennent les syndicats.