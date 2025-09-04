Transports

Grève des TCL ce lundi 8 septembre : quelles seront les perturbations ?

Vers un lundi noir ?

Journée de grève ce lundi 8 septembre sur le réseau TCL. Les organisations syndicales ont déposé un préavis pour dénoncer une revalorisation salariale jugée trop faible.

Quelles difficultés attendent les voyageurs pour le début de semaine prochaine marquée également par le mouvement "Bloquons tout" qui prévoit des actions mercredi à Lyon et dans d’autres villes du pays ? La réponse sera connue ce samedi en fin de journée indiquent les TCL ce jeudi. 

Encore un peu de patience avant de pouvoir s’organiser…

greve

TCL

perturbations

laure delyon le 04/09/2025 à 18:51

Mais qu'on les licencie tous ces cassos des TCl
on les vire tous et on embauche des gens qui ne gagnent pas ces 2500 € net par mois et qui seront heureux de travailler.
C'est juste parce qu'ils ont la possibilité de faire suer tout le monde mais on vous déteste
vous êtes des privilégiés mais tellement bêtes, c'est insondable

Colysee+ le 04/09/2025 à 17:22

TCL la Metropole tout doit changé de main ..
des travaux qui en finissent plus, des routes sur chargées c’est un boxon on en peux plus ..
la France va couler avec cet état d’esprit on fera des grèves forcées tous les jours !!

Becca le 04/09/2025 à 16:59

quels escrocs au prix de l'abonnement j'ai honte de prendre le bus

on se demande pourquoi le 04/09/2025 à 16:47
kool5 a écrit le 04/09/2025 à 16h26

Vous allez mettre les escrologistes en colère .

mais depuis midi , les pistes cyclables sont totalement désertées ...

Privé de tout ? le 04/09/2025 à 16:46
Passage au privé a écrit le 04/09/2025 à 16h13

Et dehors les glandeurs

Dans le privé vaut mieux être bien né , 80 pour cent des milliardaires sont des héritiers .
Vos êtes un élément de valeur , vous allez vite progresser , merci papa !
Dans le public, tu passes des concours .

envoituresimone le 04/09/2025 à 16:38

quand c'est pas le métro qui fonctionne pas ou les escalators qui sont en panne depuis 6 mois, ce sont les gréves encore et toujours pas eu assez de vacances ? regarder vos avantages et privilèges par rapport à d'autres !! et nous on continue à payer un service médiocre gérer par des guignols, c'est honteux du coup maintenant je ne paie plu mes transport.!

kool5 le 04/09/2025 à 16:26
HardRockeuse a écrit le 04/09/2025 à 15h00

bin voyons.
va falloir prendre sa voiture n’en déplaise aux verts

Vous allez mettre les escrologistes en colère .

loule le 04/09/2025 à 16:23

un article pour ne rien dire en 4 phrases.

magnifique ! encore un emploi fictif dans cette rédaction !

Bello le 04/09/2025 à 16:22

C’est encore TCL ou grâce au Bernard RATP ?

Passage au privé le 04/09/2025 à 16:13
Plouc a écrit le 04/09/2025 à 15h30

Ils demandent une augmentation de salaire qu'elle honte.
Pas de grève point barre.
Ils nous prennent plutôt pour du bétails dans les bus...
D'ailleurs il n'y a même pas de communication sur leurs zones!! même pas de la signalétique quand vous prenez un abonnement ou ticket !
Et veulent encore du fric des primes pourquoi ? rigolo !

Et dehors les glandeurs

Plouc le 04/09/2025 à 15:30

Ils demandent une augmentation de salaire qu'elle honte.
Pas de grève point barre.
Ils nous prennent plutôt pour du bétails dans les bus...
D'ailleurs il n'y a même pas de communication sur leurs zones!! même pas de la signalétique quand vous prenez un abonnement ou ticket !
Et veulent encore du fric des primes pourquoi ? rigolo !

Conducteur de bus le 04/09/2025 à 15:04

Lors de la dernière négociation salariale Keolis avait proposé une augmentation a hauteur de 1% , des que les salariés se sont mobilisés en juin . La direction avait donné rdv a l'intersyndicale pour une nouvelle proposition........ Vous voulez savoir combien ? 1,1 % oui oui 1,1% (des miettes ) .

En plus de ça cette été nous avons subis la chaleur ( pas de clim ) des journées a rallonge et le matériel vétuste .

HardRockeuse le 04/09/2025 à 15:00

bin voyons.
va falloir prendre sa voiture n’en déplaise aux verts

ben la routine le 04/09/2025 à 14:00

c'était prévisible avec la ratp ; mais BB a sans doutes quelques tontons a caser encore

Ex Précisions le 04/09/2025 à 13:33

Va falloir mettre de la bidoche au congélo au cas où.
Ça risque de faire comme le confinement mais sans le risque de contamination (virale pas politique...).

