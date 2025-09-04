Grève des TCL ce lundi 8 septembre : quelles seront les perturbations ?

Journée de grève ce lundi 8 septembre sur le réseau TCL. Les organisations syndicales ont déposé un préavis pour dénoncer une revalorisation salariale jugée trop faible.

Quelles difficultés attendent les voyageurs pour le début de semaine prochaine marquée également par le mouvement "Bloquons tout" qui prévoit des actions mercredi à Lyon et dans d’autres villes du pays ? La réponse sera connue ce samedi en fin de journée indiquent les TCL ce jeudi.

Encore un peu de patience avant de pouvoir s’organiser…