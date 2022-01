Journée de grève interprofessionnelle : les enseignants faiblement mobilisés

Selon l'Académie de Lyon, 5,79% des enseignants du premier degré ont cessé le travail. Ils étaient 6,61% dans le secondaire.

Cela reste toujours plus que la semaine dernière où moins de 1% des enseignants avaient répondu à l'appel des syndicats.

Il s'agit là de la troisième mobilisation depuis la rentrée de janvier. Lors de la première manifestation, le rectorat avait compté 21,6% de grévistes dans le second degré et 36,1% dans les écoles maternelles et primaires.