Stéphanie Léger : "Sur 700 enfants interrogés, 9 sur 10 sont très contents d'aller au périscolaire à Lyon"

C'était la dernière rentrée scolaire du mandat pour les écologistes lyonnais. Plusieurs gros dossiers ont été portés, comme la rénovation des cours d'école, les rues des enfants ou, plus épieux, le périscolaire. "Les parents reconnaissent la qualité du périscolaire à Lyon", clame Stéphanie Léger, qui se base sur une enquête ayant recueilli plus de 4000 réponses. Et "sur 700 enfants interrogés, 9 sur 10 sont très contents d'aller au périscolaire", poursuit l'adjointe au maire chargée de l'Education.

L'ancien député Renaissance Thomas Rudigoz annonçait il y a quelques jours sa volonté de faire installer des caméras dans les rues des enfants. Selon Stéphanie Léger, il n'y a pas "de situations de tensions aux abords des écoles" et évoque "un esprit sécuritaire qui ne convient pas aujourd'hui".

Depuis le début du mandat, la baisse démographique fait que les écoles de Lyon sont passées de 38 000 à 32 000 enfants. "Je ne pense pas que notre politique soit la cause de la baisse démographique", réagit Stéphanie Léger, évoquant un phénomène national dans les grandes villes.

00:00 Bilan du mandat

00:53 Périscolaire

06:12 Rues aux enfants avec caméras

08:05 Baisse des effectifs

11:18 Mixité