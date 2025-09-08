Les Coulisses du Grand Lyon

Stéphanie Léger : "Sur 700 enfants interrogés, 9 sur 10 sont très contents d'aller au périscolaire à Lyon"

Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon chargée de l'Education, est l'invitée ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

C'était la dernière rentrée scolaire du mandat pour les écologistes lyonnais. Plusieurs gros dossiers ont été portés, comme la rénovation des cours d'école, les rues des enfants ou, plus épieux, le périscolaire. "Les parents reconnaissent la qualité du périscolaire à Lyon", clame Stéphanie Léger, qui se base sur une enquête ayant recueilli plus de 4000 réponses. Et "sur 700 enfants interrogés, 9 sur 10 sont très contents d'aller au périscolaire", poursuit l'adjointe au maire chargée de l'Education.

L'ancien député Renaissance Thomas Rudigoz annonçait il y a quelques jours sa volonté de faire installer des caméras dans les rues des enfants. Selon Stéphanie Léger, il n'y a pas "de situations de tensions aux abords des écoles" et évoque "un esprit sécuritaire qui ne convient pas aujourd'hui".

Depuis le début du mandat, la baisse démographique fait que les écoles de Lyon sont passées de 38 000 à 32 000 enfants. "Je ne pense pas que notre politique soit la cause de la baisse démographique", réagit Stéphanie Léger, évoquant un phénomène national dans les grandes villes.

00:00 Bilan du mandat
00:53 Périscolaire
06:12 Rues aux enfants avec caméras
08:05 Baisse des effectifs
11:18 Mixité

les coulisses du Grand Lyon

Stéphanie Léger

écoles

avatar
Cyrano le 08/09/2025 à 13:08

Comme si la majorité des enfants allaient dire que ça ne leur plaît pas, ils n'osent pas.

Signaler Répondre
avatar
Comment fait on ? le 08/09/2025 à 13:02

Comment fait on pour aller au Périscolaire? après être allé au Mammouth ou au coiffeur ?
Je vous laisse je dois faire mon gasoil...
Roger Groseille.

Signaler Répondre
avatar
Pas d’accord le 08/09/2025 à 12:43

Si on écoute votre petite musique qui tourne en boucle , votre clique n’a de cesse de dire que tout va mal et qu’il ne faut plus faire d’enfants!!!
Sauf pour notre maire qui semble se soustraire de ce dogme !!! Ouf , ça rassure !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/09/2025 à 12:32

L'autosatisfaction des pastèques est légion en ce moment.
Avec le périscolaire elle ne prend pas beaucoup de risque avec les chiffres...
Par contre ça va être les mêmes chiffres aux élections, 9 électeurs sur 10 ne vont pas voter pour eux ;-)

Signaler Répondre
avatar
bon, en meme temps le 08/09/2025 à 12:27

elle va pas dire le contraire !!!!

Signaler Répondre

