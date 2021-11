Une grève ce vendredi dans les écoles de Vaulx-en-Velin

Le syndicat entend dénoncer "les conditions de travail qui se dégrade de plus en plus". La CGT évoque une augmentation du travail sans personnel supplémentaire ou encore le non-remplacement des agents absents pendant cinq jours.

"Il est temps que la collectivité nous écoute et arrête la casse de nos services et de nos acquis. Dans les écoles elle doit mettre les moyens nécessaires pour que le personnel qui accueille les enfants vaudais soit respecté et qu’elle ne baisse pas notre pouvoir d’achat qui est déjà au plus mal comme beaucoup de citoyen en France et à Vaulx-en-Velin", indique le syndicat représentant les fonctionnaires territoriaux de la Ville de Vaulx-en-Velin.