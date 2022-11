Il est désormais interdit de fumer devant les crèches et les écoles à Lyon !

Des zones sans tabac aux abords des écoles et des crèches municipales de Lyon sont désormais instaurées. Cette mesure vient d’être mise en place à la suite à un arrêté pris par le maire Grégory Doucet.

L’arrêté en question fera l’objet d’une présentation lors d’une conférence de presse ce lundi matin devant l’école maternelle Painlevé dans le 3e arrondissement.

"La ville de Lyon rejoint ainsi les communes engagées dans une démarche d’exemplarité et de préservation de la santé des plus jeunes. Le tabagisme est, en effet, un véritable enjeu de santé publique et une cause évitable de mortalité. Il cause en France 75 000 décès par an", précise la Ville de Lyon dans un communiqué.