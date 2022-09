Lyon : une rentrée "sereine" pour les crèches municipales, pas pour les crèches associatives

C’est avec ces mots que l’adjoint au Maire de Lyon, délégué à la Petite enfance, Steven Vasselin, en visite ce jeudi matin dans une crèche municipale dans le 3ème arrondissement de Lyon, a tenu à faire le point sur l’état des effectifs des crèches municipales et associatives lyonnaises.

Malgré la pénurie de personnel qui "demeure", la municipalité se targue d’avoir "une bulle d’air" concernant les effectifs de ses crèches pour cette rentrée 2022. "Nous avons réussi à beaucoup recruter cet été" explique Steven Vasselin, avant d’ajouter que "la quasi-totalité de nos crèches ont un effectif au complet, ce qui est très rassurant". Au total, la mairie a fait passer le nombre de postes vacants de 80, en fin d’année scolaire dernière, à 15 aujourd’hui.

Si pour la cinquantaine de crèches municipales, le bilan est plutôt "rassurant" donc, ce n’est pas le cas de la centaine de crèches associatives. Ces dernières, n’ayant pas les moyens en ressources humaines que possède la Ville, n’ont pas pu continuer le recrutement estival.

Leur situation reste "très problématique" confie Steven Vasselin. Il déplore autour de 90 berceaux qui sont obligés de rester fermés suite au manque criant d’effectifs. La pénurie étant là, le nombre de candidats "reste extrêmement faible, voire inexistant". Certaines d’entre elles sont même obligées de réduire leur amplitude horaire.

L’Adjoint au Maire délégué à la Petite enfance "exhorte" le gouvernement et les Régions à ouvrir des places en école de formation pour essayer de palier à cette pénurie. Concrètement, Steven Vasselin explique qu’une étude de la Caisse nationale d’Allocation Familiale montre "qu’il manque 10 000 professionnels dans les crèches de France dont 1200 dans le département du Rhône".

Hausse des salaires et nouvelle forme de pédagogie

Le salaire restant une source de motivation importante, Grégory Doucet et ses équipes avaient décidé d’une revalorisation salariale de l’ensemble des équipes en crèches municipales. Le personnel a été revalorisé au début de l’année 2022 "entre 80 et 200 euros bruts mensuel".

Malgré l’annonce du gouvernement d’autoriser le recrutement de personnes peu voire non-diplômées dans les crèches, la Mairie n’a pas changé de méthode de recrutement et préfère miser sur d’autres manières de procéder pour essayer de revaloriser les métiers de la petite enfance. Avec la pédagogie de plein air, la municipalité veut renforcer le sens des métiers de ce secteur en permettant aux enfants d’être le plus souvent dehors, tout au long de l’année, pour qu’ils puissent "s’émerveiller, jouer avec les trésors de la nature et faciliter leur développement".

Du côté de Céline Grouzelle, directrice de la crèche Rochaix 2, dans laquelle se déroulait la visite de l’adjoint au maire, "avoir un effectif au complet permet de reprendre des projets assez rapidement et c’est mieux pour les enfants, ils restent notre priorité".

Durant le mandat actuel, ce sont au moins 4 crèches de ce type qui vont ouvrir à Lyon, la première devrait être inaugurée début 2024, dans le parc de la mairie du 5ème arrondissement. Cela serait donc la première crèche municipale en plein air de France.

T.B.