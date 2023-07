Grâce à la végétalisation des crèches à Lyon, les enfants sont "plus calmes qu’avant"

Comment adapter ses crèches à la chaleur pour le bien-être des plus petits ? C’est à cette question qu’à tenté de répondre la mairie lyonnaise. Et elle espère avoir trouver la réponse.

Le maire de Lyon Grégory Doucet et son équipe étaient présents à la crèche Kindertreff dans le 1er arrondissement ce mardi pour évaluer concrètement la politique de la Ville.

Cette crèche a subi des travaux d’aménagements pour améliorer et agrandir sa cour pour les plus petits. "On est passé d’un endroit où il y avait principalement du bitume, du béton et de la pierre à un endroit où l’on a maintenant un joli jardin avec de l’herbe, des arbres, un potager, un bac à sable, différentes plantes, pour en faire un bel outil pédagogique pour les enfants", explique Steven Vasselin, adjoint délégué à la petite enfance. Des bâches permettant aux enfants de jouer à l’ombre ont également été installées.

Au total, ce sont près de 40m2 de bitume qui ont été enlevés, et le jardin est passé de 100m2 à presque 150m2. Mais au-delà d’avoir agrandi la cour et planté des arbres, végétaliser permet de diminuer la température : "On estime que cela peu faire baisser de 4 à 5 degrés la température ressentie", ajoute Steven Vasselin.

De son côté, le maire de la capitale des Gaules a concédé que Lyon était en carence d’espaces de nature. "L’objectif est que les plus petits bénéficient d’un confort de vie dans toute la ville et de leur offrir la possibilité de pouvoir jouer dehors même lorsqu’il fait très chaud".

Malgré des travaux qui se sont terminés très récemment, en avril dernier, les professionnels ont pu constater des modifications dans le comportement des enfants : "Les enfants sont plus souvent à l’extérieur et en autonomie. Ils sont plus sereins, beaucoup plus calmes qu’avant. Mais les parents profitent aussi de cet espace pour rester et créer du lien social, et c’est très important pour nous dans cette crèche parentale", indique Marie Greciano, présidente de l’établissement.

Au total, le réaménagement de cette crèche aura coûté 100 000 euros à la mairie et 50 000 euros à la CAF.

