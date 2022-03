Quinze érables plantés dans le 8e arrondissement de Lyon : “Il faut développer massivement la végétalisation”

Ce lundi matin, le président de la Métropole Bruno Bernard, le maire de Lyon Grégory Doucet, le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane ainsi que le vice-président de la Métropole chargé de l'Environnement Pierre Athanaze étaient réunis sur la place Ambroise Courtois pour la plantation de 15 nouveaux érables. Une démarche qui s’inscrit dans le Plan Nature de la Métropole de Lyon.

Cette espèce d’arbre a été choisie pour lutter contre le chancre coloré, une maladie incurable qui ravage les platanes à Lyon. Les quinze érables hybrides rouge, pouvant atteindre 20 mètres de haut, s’adaptent à tout type de terre, et résistent au vent et au gel. “C’est le premier acte qui marque une évolution forte dans ce cœur de quartier qu’est Monplaisir,” a déclaré ce lundi matin Olivier Berzane.

Pour rappel, la Ville de Lyon consacre 90 millions d’euros d’investissement dans la végétalisation de la Capitale des Gaules. “Il faut développer massivement la végétalisation parce que c’est une attente des habitants mais aussi parce que c’est une nécessité en matière de santé publique,” explique Grégory Doucet.

C’est notamment pour renforcer “les îlots de fraîcheur” que ces érables ont été plantés. “On ne compte pas s’arrêter à la place Ambroise Courtois” affirme le maire de Lyon. Ce dernier souhaite suivre les recommandations de l’OMS de garantir l’accessibilité à 10m2 d’espace naturel à proximité des logements des Lyonnais. “Nous sommes en moyenne à 5,3m2 à Lyon, et on tombe à 1,5m2 d’espace naturel en moyenne dans le 8e arrondissement,” alarme Grégory Doucet.

Pierre Athanaze s’est pourtant félicité de la progression des plantations d’arbres dans la Métropole : “En l’espace d’un an, nous en avons planté 4383. C’est trois fois plus qu’en 2018.” Le président de la Métropole de Lyon a quant à lui soutenu l’importance de “végétaliser le territoire pour mieux supporter le réchauffement climatique et les canicules qui arrivent.” Bruno Bernard a aussi rappelé que 30 hectares de boisements seront déployés dans les mois à venir.

A l’issue de leur discours, les élus ont chacun empoigné une pelle pour planter le premier érable sur la place Ambroise Courtois. Les habitants du 8e arrondissement étaient également invités à se joindre à la plantation.

N.S.