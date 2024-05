"Appelle les pompiers !" : la fusillade de Villeurbanne filmée

Dans un état critique à l'hôpital, il a été filmé au moment où il se fait tirer dessus. La vidéo, choquante, a été publiée sur les réseaux sociaux.

Au pied des tours de la place Bel-Air, plusieurs individus semblent chercher la victime qui arrive accompagnée et en implorant ses bourreaux. On voit alors une personne armée se diriger vers elle et ouvrir le feu à une reprise, pratiquement à bout portant. Plutôt que de tirer à nouveau pour l'achever, elle s'éloigne avec son fusil.

La victime âgée de 27 ans s'effondre et hurle de douleur. "Appelle les pompiers !", exhorte-t-elle, alors que la place se vide, à la fois de ses individus belliqueux, mais aussi des badauds comme ce papy qui était assis sur un banc non loin de là.

🚨 Mercredi à Villeurbanne, un homme de 27 ans a été blessé par balle à la cuisse et a été transporté à l'hôpital dans un état critique. pic.twitter.com/oq6ZOCG6hS — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) May 9, 2024

Du côté de l'enquête, on cherche à identifier le groupe mis en cause, et surtout le tireur. Selon le Progrès, une première rixe avait éclaté dans l'après-midi entre les différents protagonistes, qui ont donc cherché à nouveau à en découdre vers 18h30.

On ne sait pas si ces faits sont liés ou non au trafic de drogue, de plus en plus présent à Villeurbanne. L'allée des Cèdres est en tout cas un point de deal important du secteur.