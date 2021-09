Lyon : la municipalité s'engage pour réduire les perturbateurs endocriniens dans les crèches

C'est la promesse affichée de la municipalité écologiste de Lyon, dont le chef de file Grégory Doucet était en visite ce mardi matin dans la crèche Saint-Maurice dans le 8e arrondissement. "C'est l'une de nos priorités, avec 71 millions d’euros inscrits à la programmation pluriannuelle d'investissement, de faire des crèches des lieux d'accueil épanouissants pour les enfants puisqu'entre 0 et 3 ans c'est un moment de la vie crucial comme le montre de nombreuses études", indiquait le maire de la capitale des Gaules au milieu des tout-petits vraiment impressionnés par la présence d'inconnus sur leurs aires de jeux.

Dans ce budget, il est notamment compris une augmentation a minima de 500 places dans les crèches de Lyon, des rénovations, ainsi que la végétalisation des extérieurs ou encore la réduction des perturbateurs endocriniens.

Sur ce dernier point, concrètement, pour réduire les phtalates (perturbateurs endocriniens présents dans les matières plastiques ndlr), plusieurs mesures ont été lancées en cette rentrée scolaire. Les produits chimiques sont désormais bannis pour l'entretien des sols de certains établissements. Le ménage se réalise dorénavant avec des bandeaux en microfibres, conçus à partir de marc de café. "Notre but est de supprimer toutes les substances nocives pour la santé", précisait Steven Vasselin, adjoint à la Petite enfance.

Des couches lavables livrées en vélo-cargo

Autre mesure, l'arrêt de l'utilisation de couches jetables, remplacées par des couches lavables. Ainsi, "dans 10 crèches de Lyon et durant les 4 mois d'expérimentation, l'entretien sera réalisé par l'entreprise Emerjean, basée sur le territoire zéro chômeurs de Villeurbanne, et qui assurera le ramassage et la livraison des changes propres", poursuivait Steven Vasselin. Les trajets entre la banlieue et Lyon se feront grâce à des vélos-cargos, assurent les écologistes.

Enfin, la place du plastique sera revue dans les établissements de Lyon, en particulier pour la vaisselle qui devrait être peu à peu remplacée par de la porcelaine. Pour les jouets, le recours aux objets de seconde main ou en bois sera favorisé, là-encore dans une démarche de réduction des déchets. Sur les murs de la cour de la crèche Saint-Maurice, déjà, les enfants ont affiché leurs réalisations composées de feuilles, de branches ou encore de coquilles d'escargots.

Fin septembre, "une charte pour les territoires engagés dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens" sera éditée précise Céline De Laurens qui affirme avoir "appris de la crise du Covid-19 qui a montré qu'il y avait un certain lien avec des facteurs environnementaux importants dans l'apparition de comorbidités. Quand nous savons cela, nous sommes dans l’obligation de réduire l’exposition", conclut l'adjointe chargée de la Santé.

Pour rappel, la Ville de Lyon souhaite aujourd'hui doter toutes les structures d'accueil de petite enfance d'un espace extérieur végétalisé. Des espaces qui permettront par exemple aux enfants de faire la sieste en plein air. "La manière dont on utilise ces jardins a changé", explique l'une des responsables de la crèche Saint-Clément : "s’il pleut, il suffit de mettre des bottes et un imperméable".

Pour le moment, quatre nouveaux jardins ont été réalisés à Lyon et une cinquantaine d'autres sont à l'étude. La municipalité rappelle enfin que toute crèche associative peut solliciter la Ville pour amorcer un projet de végétalisation.

J.D.