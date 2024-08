"L’arbre est le meilleur ami de l’Homme" : à Confluence, la végétalisation en plein cœur des politiques d’aménagements de Lyon

Ce mercredi à Confluence, Pierre Athanaze, vice-président en charge de l’environnement et Bruno Bernard, président de la Métropole, présentaient l’ensemble des projets de végétalisation en cours pour rendre le quartier encore plus agréable lors de fortes chaleurs.

"On est déjà dans une réalité de réchauffement climatique fort. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon sont les territoires les plus touchés de France où on recense 4% des décès liés à la chaleur, soit 800 personnes", s’alarme Bruno Bernard en plein cœur de la Station Mue où les changements seront plus probants dans les années à venir.

"On a vraiment un retard énorme à rattraper. Maintenant qu’on a les moyens, on y va !", se réjouit Pierre Athanaze face à la transformation de la Confluence. Déjà cet hiver, 1440 arbres ont été plantés dans le quartier du 2ème arrondissement sur un objectif de 4500 d’ici 2030.

Des arbres partout

En première ligne de mire, la nouvelle aire de jeu Caterpillou inaugurée le 4 juillet dernier qui a déjà accueilli de plus de 40 000 visiteurs partiellement satisfaits. "Tout le monde nous a fait la réflexion comme quoi nous avons une magnifique aire de jeu sans arbres", explique Pierre Athanaze.

C’est un projet en cours, les futurs arbres de l’aire de jeu ont déjà leurs fosses installées pour une plantation prochaine durant l’hiver. "Les arbres sont du vivant, on ne fait pas n’importe quoi avec. Si on avait planté les arbres au mois d’avril, cela aurait été un échec", complète le vice-président.

Bientôt de la végétation mais aussi des terres fertiles qui seront cultivables. Dans une zone fermée au public se trouve ce qui peut s’apparenter à un champ abandonné, et pourtant, c’est ici qu’un projet de terres fertiles est en cours.

"L’idée est de travailler de façon circulaire avec les limons qui proviennent des chantiers de la Métropole. On va venir le mélanger avec du compost vert car c’est de la terre qui vient des profondeurs, elle n’est donc pas assez riche pour être fertile", explique Pierre Athanaze. "L’objectif est d’avoir des volumes de terres importants pour pouvoir planter 52 000 arbres", complète-t-il.

En 2050, la zone dite du Champ pourrait multiplier par 10 les espaces ombragés du quartier de la Confluence. À terme, elle pourrait atteindre une surface similaire à celle du parc de la Tête d’or grâce à la plantation de plus de 1000 arbres au sud de la Presqu’île.

Du pire au meilleur endroit de Confluence

"Ici, on était dans le pire îlot de chaleur de la Métropole et c’est paradoxal, car nous avons l’eau à proximité. Avec la darse, on a fait rentrer l’eau dans la Presqu’île mais on avait complètement oublié qu’on était au XXIème", explique Pierre Athanaze, la darse en arrière-plan. Depuis la plantation de 29 arbres en 2021, la darse offre des zones ombragées qui attirent à nouveau les Lyonnais.

"L’arbre est vraiment le meilleur ami de l’Homme", affirme avec aplomb le vice-président à en charge de l’environnement. Et pour preuve, l’hiver dernier environ 56 000 arbres et arbustes ont été plantés ou financés par la Métropole de Lyon. Sur l’ensemble du mandat, la Métropole de Lyon compte investir 100 millions d’euros dans les projets de végétalisation avec pour objectif que chaque arbres et arbustes aient une espérance de vie pérenne.