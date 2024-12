Pierre Athanaze : "La forêt amazonienne place Bellecour, on n'y arrivera jamais"

Pierre Athanaze a connu un mois de novembre compliqué. Il y a eu d'abord la violente tempête qui a balayé le parc de Parilly, faisant tomber plus de 300 arbres. "Quand il y a du vent, on ne reste pas sous les arbres", rappelle l'élu écologiste, qui déplore le fait que les équipes du parc ont été obligées de parcourir le site pour demander aux promeneurs de quitter les lieux.

Il a aussi vu la Ville de Lyon face au bad buzz de la place Bellecour et la promesse de végétalisation non tenue : "On peut comprendre la déception de certains qui auraient voulu voir tout de suite plus de végétalisation", reconnaît le vice-président de la Métropole. "En 2020, on a vu des photomontages extraordinaires où on avait presque la forêt amazonienne à la place Bellecour. On n'y arrivera jamais", rappelle-t-il.

Il a souvent été reproché aux écologistes de planter beaucoup pour finalement peu voire pas d'impact sur le quotidien des habitants, notamment l'été. Les fameux ilots de fraîcheur se font attendre. Un constat que ne partage pas du tout Pierre Athanaze : "J'ai énormément de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire que c'est extraordinaire ce qu'on fait, qu'ils voient la différence".

