"Petit ruisseau, gros chantier" : comment la Métropole de Lyon va dépolluer la mythique Rize

Mais pour cela, la Métropole de Lyon a dû entamer le "plus gros chantier de dépollution et de renaturation des bords du Rhône" (dixit l’agence de l’eau citée par Pierre Athanaze) jamais réalisé.

Et, comme c’est souvent le cas, Pierre Athanaze, vice-président écologiste à la Métropole de Lyon, a découvert en cheminant combien les opérations à réaliser étaient plus importantes que prévues.

"Petit ruisseau, gros chantier", reconnait-il.

Ruisseau phréatique, la Rize émerge dans le parc de Miribel-Jonage et commence son petit bout de chemin sur la commune de Décines. Puis elle entre à Vaulx-en-Velin pour y être enterrée (busée) sur 800 mètres le long de la zone industrielle qui porte son nom.

La mise en tuyaux du cours d’eau date des années 60 avec la création de cette zone industrielle. Plus loin, la Rize ressort, le long de l’avenue Grandclément de Vaulx, pour finir par se jeter dans le canal de Jonage et y disparaître. Cela veut dire que la Rize se jette dans le Rhône et qu’elle y déverse toute la pollution accumulée lors de son cours, notamment quand elle chemine le long des entreprises qui se trouvent à cet endroit.

Pour Pierre Athanaze, la première phrase de l’opération "Sauvons la Rize" a consisté à faire le tour de tous les industriels qui participent "parfois sans même le savoir, en envoyant de l’eau non traitée dans les sorties d’eau fluviales par erreur de branchement" à la pollution du cours d’eau.

Le décompte final (loin des 10 ou 20 estimées au départ) donne 151 entreprises qui, dans des proportions très variables les unes des autres, participent à la pollution de la Rize. Toutes ces entreprises ont été visitées, et toutes vont être aidées par les services techniques de la Métropole pour une mise en conformité de leur rejet polluant, ce qu’elles ont toute l’année 2025 pour se mettre en conformité.

Ensuite – en 2026 – il sera temps d’agir sur la Rize elle-même, et lancer l’opération de renaturation de ce cours d’eau à la fois mythique (une rivière souterraine qui se jette dans le Rhône après avoir serpenté sous Villeurbanne et Lyon) et tout à fait réelle. Pour cela, la Métropole de Lyon va redessiner un cours d’eau à quelques mètres de celui actuel (qui n’est pas le lit historique de la rivière) et dépolluer les milliers de mètres cube de sédiments pollués qui s’y trouvent.

Le tracé définitif, à quelques mètres près, n’est pas encore dessiné : il reste les sondages de sol à faire pour ne pas passer sur une poche de gravier et risquer de perdre toute l’eau. Mais le premier coup de pelle arrive bientôt : "Je peux vous dire que quand ce projet aura été mené à bien je serai le plus heureux des vice-présidents", conclut Pierre Athanaze en souriant.

