Pierre Athanaze : "Le meilleur ami de l'homme, c'est l'arbre"

Pierre Athanaze a la lourde tâche de rendre visible le bilan des écologistes d'ici 2026. En tant que vice-président chargé de l'Environnement, c'est lui qui pilote le plan Nature doté de 44 millions d'euros. Avec la plantation d'arbres comme leitmotiv.

"Ce qui coûte cher, c'est qu'il faut en faire beaucoup d'un coup", note Pierre Athanaze, qui regrette un "effondrement de la biodiversité dramatique" dans la Métropole de Lyon.

Des forêts urbaines doivent donc être plantées durant le mandat. "On plante volontairement de jeunes arbres afin d'avoir un écosystème forestier qui s'installe. Si on plantait tout de suite des gros arbres, on ne l'aurait pas. (...) Politiquement, planter des petits arbres, ça peut paraître radin. Je vous garantis que d'ici 4, 5 ans, ce seront des espaces visibles et denses et qui accueilleront une biodiversité végétale et animale", poursuit Pierre Athanaze.

En centre-ville, c'est plus compliqué. Par manque de place mais aussi parce que c'est plus cher : 3000 euros pour planter un seul arbre.

"On va renouveler des alignements anciens où il manque des arbres comme le boulevard de la Croix-Rousse", indique l'écologiste qui promet aussi des "plantations très denses à venir à la Part-Dieu".

Selon lui, il faut "créer des îlots de fraîcheurs dans des endroits où on a un maximum de population". "Le meilleur ami de l'homme, c'est l'arbre", conclut-il, évoquant également le récent couac de la ViaRhôna ou des aides aux copropriétés pour planter des arbres fruitiers.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.