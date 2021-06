Métropole de Lyon : en plein cœur du Grand Parc de Miribel-Jonage, les écologistes détaillent leur "plan nature" à 44 millions d'euros

Les écologistes de la Métropole avaient donné rendez-vous ce jeudi en début après-midi en plein cœur du Grand Parc de Miribel-Jonage, à l"Îloz. C'est dans ce "poumon de l'agglomération" comme aime le nommer Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, que la majorité a présenté son "plan nature". "C'est un plan très important de notre politique, pour préserver le climat, lutter contre les îlots de chaleur, mais aussi protéger la biodiversité et arrêter son extinction. C'est aussi un enjeu social, car on a besoin de nature pour bien vivre". Pour ça, les Verts ont doublé le budget d'investissement, en passant à 44 millions d'euros.

Plusieurs points sont abordés dans ce plan, comme la biodiversité, car les voyants sont inquiétants selon Pierre Athanaze : "Souvent on nous parle du climat. Mais on nous parle très peu de la crise de la biodiversité. Il faut bien voir qu'on est dans un effondrement total au niveau national. Sur les milieux agricoles, on a perdu 29,5 % de la population d'oiseaux. 19,5% dans le milieu bâti. 10% dans le milieu forestier. On est dans l'urgence", alerte le vice-président en charge de l'Environnement.

La première action de ce "plan nature" a été la création de forêts urbaines comme à Saint-Priest (inaugurée en février dernier), ou encore l'arboretum de Sathonay-Camp avec un peu plus de 100 arbres plantés.

Autre point notable, la restauration de 12 corridors écologiques, qui "est jugée prioritaire". "J'appelle les corridors écologiques "les routes de la biodiversité". Ils vont relier des territoires naturels qui ont besoin d'être connectés. Si vous avez 1000 hectares réunis, vous allez être très riches, mais s'ils sont séparés, vous allez en perdre la moitié, pourtant vous avez la même surface. Notre objectif est qu'ils soient connectés entre eux pour qu'ils fonctionnent correctement et que les transferts des espèces se déroulent correctement", explique Pierre Athanaze. Le plus grand reliera le parc de Parilly au Grand Parc de Miribel-Jonage.

Pour créer ces corridors, la Métropole devra inévitablement acquérir des terrains. Dans l'enveloppe de 44 millions votée en janvier dernier dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle d'Investissement, neuf millions sont consacrés au foncier.

Enfin, pour lutter contre le réchauffement climatique et la chaleur, qui frappe ces derniers jours le département, la majorité souhaite accélérer la végétalisation en plantant davantage d'arbres, d'arbustes, de fleurs ou encore de pelouses. "On va faire quelque chose qui n'a encore été jamais fait sur d'autres territoires", se félicite Pierre Athanaze.

B.B.