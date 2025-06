Jean-Benoît Krumenacker : l'histoire de l'imprimerie à Lyon

Auteur d'Entre manuscrits et imprimés, Lyon et ses livres (1470-1520), une version plus accessible pour le grand public de sa thèse soutenue en 2019, Jean-Benoît Krumenacker revient sur l'histoire locale de l'imprimerie.

Car ce sera le premier âge d'or de Lyon après le refus de la soie par les bourgeois qui craignent de se fâcher avec leurs homologues italiens.

"Lyon devient le 3e plus grand centre de livres imprimés après Venise et Paris", raconte l'historien lyonnais.

Une économie qui explose grâce aux foires qui attirent des marchands de toute l'Europe et aux banques qui apportent des capitaux, notamment italiens.

La plus grosse production lyonnaise ? "D'énormes pavés de droit romain, de droit canon. Pas de la très grande littérature mais ça se vend dans toute l'Europe, c'est cher à produire", poursuit Jean-Benoît Krumenacker.

00:00 Refus de la soie, arrivée de l'imprimerie

02:55 Foires de Lyon

04:46 Place de Lyon en Europe

05:38 Lyon l'intellectuelle

08:00 Bibliothèque carolingienne dans le Vieux-Lyon

10:04 Production