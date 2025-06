Alexandre Humbert Dupalais : "Jean-Michel Aulas sera le candidat d'Emmanuel Macron à Lyon"

Investi par l'UDR et soutenu par le RN pour les municipales 2026 à Lyon, Alexandre Humbert Dupalais entend détourner les électeurs de droite de Jean-Michel Aulas. "On comprend désormais que ce sera le candidat d'Emmanuel Macron. (...) Lyon ne mérite pas de continuer l'expérience désastreuse de la Macronie avec Jean-Michel Aulas. Notre ville mérite une rupture franche et nette avec la gestion désastreuse de la municipalité actuelle", indique l'avocat.

Sitôt investi, sitôt vent debout contre la ZTL, Alexandre Humbert Dupalais réclame un moratoire et la suspension de la mesure. "L'écologie n'est pas faite pour empêcher les Lyonnais de vivre", selon lui.

Le candidat d'Eric Ciotti en veut aux écologistes de mettre en danger les commerçants et les restaurateurs de la Presqu'île : "Lyon est une ville commerçante. Tous les maires jusqu'à Gérard Collomb avaient su co-construire avec le tissu entrepreneurial lyonnais. (...) Je n'ai pas envie que le centre-ville de Lyon devienne une sorte de mall d'aéroport géant, où il y aurait les mêmes commerces partout".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidat à Lyon

04:54 Candidature jusqu'au bout ?

05:59 ZTL de Lyon

10:08 Mobilités