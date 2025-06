Samuel Soulier : "Quand Jean-Michel Aulas fait quelque chose, il le fait à 100%"

Soutien actif de Jean-Michel Aulas en vue des élections municipales 2026 à Lyon, Samuel Soulier voit en lui le messie pour la droite et le centre : "Je pense que c'est la candidature parfaite pour redonner ses lettres de noblesse à la ville de Lyon".

Pourtant, l'ancien président de l'OL n'est toujours pas officiellement candidat : "Il est maître de son timing. On est juste là pour lui dire qu'on est prêt, et que s'il appuie sur le bouton, on sera là".

Si plusieurs propositions ont été faites, rares sont celles qui ont fait mouche. Mais Samuel Soulier se veut rassurant : "Jean-Michel Aulas a prouvé en tant que chef d'entreprise que c'était un bon gestionnaire".

Sur la proposition de rendre gratuit les TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros par mois, l'élu du 6e explique que ce manque à investir peut être compensé ailleurs : "Les contrôles sont en baisse de 30% sur le réseau TCL. Si demain, on recommence à contrôler correctement, on va générer des revenus".

"Dès qu'il sera candidat, il nous proposera un ensemble de mesures pour améliorer la vie et le quotidien des Lyonnais. (...) Quand il fait quelque chose, il le fait à 100%", conclut Samuel Soulier.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Soutien à Jean-Michel Aulas

01:07 Les forces de JMA

02:04 Génération Aulas

02:27 Déclaration de candidature

02:55 Propositions de JMA

09:12 Entourage de JMA

10:55 Quelle campagne ?