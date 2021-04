Lyon : trois nouvelles espèces d'arbres sur le quai Sarrail pour remplacer les platanes malades

Ce vendredi matin, Pierre Athanaze, vice-président président à la Métropole en charge de l'Environnement, présentait les nouvelles espèces d'arbres plantés il y a quinze jours quai Sarrail dans le 6e arrondissement de Lyon.

Au total, 19 nouveaux arbres ont pris place pour remplacer les platanes malades qui avaient dû être arrachés à cause d'une maladie appelée le "chancre coloré". La replantation de platanes étant interdite sur les sites contaminés, la Métropole a fait le choix de trois autres espèces : le chêne à feuilles de Châtaignier, le Micocoulier de Provence et le Zelkova du Japon. "Nous avons fait le choix d'espèces exotiques pour qu'ils puissent résister aux changements climatiques. Nous sommes en bord du Rhône, il y a du vent et le temps est de plus en plus sec. Ils pourront ainsi résister aux changements climatiques", explique Pierre Athanaze.

Ils ont été plantés de manière aléatoire, mais sans mettre plus de deux arbres de la même espèce l'un à côté de l'autre, "car la maladie se propage par les racines d'arbres de la même espèce, donc nous n'avons pas voulu refaire la même erreur pour ne pas avoir à les arracher dans les prochaines années si des maladies venaient à revenir", ajoute-t-il.

L'élu assure que d'ici quatre ou cinq ans, les arbres auront atteint "une taille raisonnable" pour apporter de la fraîcheur aux riverains et aux promeneurs.

De nouvelles plantations pourraient arriver sur les berges du Rhône dans le mandat pour combler les manques.

B.B.