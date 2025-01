La Rize de Vaulx : avancée du projet de renaissance d’une rivière-patrimoine

Gérard Maupertuit, le président du conseil de quartier du pont des planches à Vaulx-en-Velin n’a pas l’air du tout de cet avis. Pour lui l’idée de tracer un nouveau cours d’eau pour la Rize est une idée qui provient des riverains challengés par des experts universitaire, anthropologues, économistes de l’université de Lyon ou de l’INRAé. Et non pas des services de la Métropole.

Mathieu Fisher, l’adjoint à la mairie de Vaulx-en-Velin en charge de la renaturation de la RIZE (après avoir été dans une vie antérieure président du syndicat de cette même rivière) serait sans doute d’accord sur l’importance qu’a eu ces ateliers de citoyens dans la construction du projet de renaturation de la Rize : "Travailler avec les habitants était nécessaire car les plus âgés ont la mémoire de la Rize, une mémoire qui n’est pas forcément disponible dans les archives", reconnait-il.

Le résultat des ateliers riverains Rize ont été transmis à la Métropole, responsable du dossier, qui a rendu une copie presque définitive de ce que sera la Rize demain (ou plus probablement après-demain).

La solution consistant à utiliser l’actuel cours de la Rize pour permettre l’infiltration des eaux pluviales a été validée. L’intérêt de maintenir le lit actuel de la rivière sans y faire passer l’eau (et après l’avoir dépollué des métaux lourds contenus dans les sédiments) est également d’offrir aux habitants de Vaulx une protection en supplément de celle qu’offre la digue contre d’éventuelles crues du Rhône. Un dispositif spécialement conçu de traitement et de conduite des eaux usées en provenance des industries productrices de la zone sera également implanté dans l’actuel lit du fleuve.

Mais les citoyens mobilisés n’ont pas tout fait : les experts ont beaucoup apporté également : sur la mesure de l’appauvrissement du milieu aquatique de la rivière par la faute de la pollution locale en premier lieu. La Rize au niveau de Vaulx ne va pas bien : pas de roseaux ni de grenouilles : des traces d’hydrocarbures à la place. L’apport des experts se fait aussi sur le tracé de la future Rize et des avantages qu’il aura.

Sur ce sujet Mathieu Fischer est intarissable : "Sur la dernière partie de l’Yzeron il n’y a plus de méandre, l’eau coule trop vite et ça empêche l’installation de la flore et de la faune. On ne doit pas avoir cet effet sur la Rize. Mais il ne faut pas non plus que l’absence de pente empêche l’apparition de courant ce qui à son tour produirait de l’envasement".

Une fois le cours d’eau dessiné et rouvert sur la partie tuyautée, la flore et la faune se réinstalleront naturellement sur la Rize. Alors il sera temps que la jeune génération de Vaulx-en-Velin s’approprie ce jeune ancien cours d’eau. Reste quand même à régler le problème de la partie la plus au sud du parc de la Rize où les jardins ouvriers d’EDF empêchent qu’on puisse trouver un nouveau chemin pour la rivière.

Et derrière cela un risque contre lequel experts, citoyens et politiques ne peuvent rien : le risque d’épuisement de la nappe phréatique. C’est elle la vraie source de la Rize, et non pas les eaux bleues du lac de Miribel Jonage comme on le croit souvent.

