Lyon : la Métropole présente ses solutions pour lutter contre la chaleur en ville

Dans les environs du très bétonné quartier de la Part-Dieu, la Métropole de Lyon a présenté ce vendredi ses solutions pour lutter contre les fortes chaleurs en ville. Comme étendard, la très boisée rue Garibaldi, l’esplanade Moncey et la place des Martyrs et de la Résistance. A travers la végétalisation, l’aménagement et la désimperméabilisation de ces lieux, la collectivité souhaite multiplier ses îlots de fraîcheurs. Le financement du projet s’élève à hauteur de 20 millions d’euros, lorsque l’on cumule les trois sommes allouées au réaménagement de ces trois places.

Pas peu fier de se sentir au frais rue Garibaldi, le vice-président délégué à l’environnement Pierre Athanaze vantait les bienfaits des nombreux platanes qui bordent la chaussée. Un boisement qui ferait perdre jusqu’à 7 degrés en période de canicule, selon les capteurs perchés aux arbres. Dans la continuité de cette rue, 156 arbres seront plantés place Stalingrad. Pour Bruno Bernard "l’ambition est de planter plus et planter mieux", à l’image des 25 000 arbres dressés cet hiver, un nombre qui "doit être une moyenne" pour le président de la Métropole.

Pour les espaces impossibles à verdir, à l’image de l’esplanade Moncey où passe le métro B, le Grand Lyon mise sur les nouveaux sols en asphalte plus clairs et moins propices à la chaleur. Une initiative renouvelée malgré les doutes sur son efficience. Les trottoirs du 7e arrondissement s’en souviennent : en juillet 2021, l’expérimentation de la peinture blanche anti-chaleur n’avait pas été un franc succès…

La Métropole met aussi en exergue son projet d’infiltration des eaux pluviales pour rafraîchir les espaces et espère désimperméabiliser 400 hectares d’ici 2026. La place des Martyrs et de la Résistance en fait partie, où 1350 m2 seront végétalisés dont une majorité en pelouse. En face, près des murs de la collectivité, une fontaine à eau étiquetée "eau du Grand Lyon" a également vu le jour.

"Il va falloir créer des îlots de rafraichissement et on espère avoir les premiers résultats de 5 à 10 ans" estimait Pierre Athanaze. La politique écologiste du "tout végétaliser" bat son plein et quoi de mieux qu’une période de forte chaleur pour présenter sa vitrine ? Et pour répondre aux nombreuses critiques émises par les commerçants, automobilistes et riverains qui voient leur espace complètement redéfini.

T.J.