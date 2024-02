Lyon Politiques : Bruno Bernard, TEOL et Michel Mercier - 09/02/24

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le politologue et ancien élu lyonnais Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Image : Grégory Doucet et Bruno Bernard ont-ils inversé les rôles à mi-mandat ?

- Blocage de TEOL : un mandat catastrophique pour le développement des transports en commun ?

- Michel Mercier, une fin méritée ?

00:00 Sommaire/Introduction

00:31 Bruno Bernard/Grégory Doucet

09:46 TEOL

19:41 Michel Mercier