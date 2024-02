Pierre Athanaze : "Il faut rafraichir les villes de toute urgence, c'est un sujet de santé publique"

Les écologistes avaient promis la plantation de 300 000 nouveaux arbres durant le mandat. Une promesse qui sera tenue selon Pierre Athanaze, qui vient de boucler sa période de plantation d'hiver dans l'agglomération lyonnaise.

Mais le vice-président de la Métropole prévient : "Ce n'est pas le nombre de tiges qui compte, mais la façon dont on va les planter".

Pierre Athanaze rappelle qu'on attend de ces plantations "qu'elles embelissent nos villes, qu'elles apportent de la biodiversité et qu'elles rafraichissent le plus vite possible. C'est un sujet de santé publique, il faut rafraichir les villes de toute urgence".

Il estime par ailleurs que "se battre contre les ilots de chaleur, ce n'est pas suffisant, c'est un sparadrap sur une jambe de bois. Il faut absolument créer des ilots de fraicheur".

Avec la multiplication des épisodes de sécheresse, y compris l'hiver, on pourrait croire que les efforts déployés par la Métropole sont voués à l'échec. Pierre Athanaze dément : "On n'a pas de pertes sur les jeunes plantations parce qu'on les arrose. Les collectivités ont le droit de le faire en été jusqu'à midi. On a un taux de perte de 3 à 4%, ce qui est plutôt habituel".

